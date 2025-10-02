Стало известно, на какие проблемы в организме указывают пигментные пятна

Пигментные пятна могут сигнализировать о недостатке важных витаминов и микроэлементов в организме человека. Об этом предупредила в беседе с изданием «Газета.Ru» дерматолог и косметолог Галина Амосова.
— Причиной появления стойкой пигментации могут стать низкий ферритин, анемия — как показывает практика, при них почти невозможно удалить пигментацию даже самыми активными косметическими методами, — объяснила эксперт.
Специалист добавила, что появление пигментации может вызвать также недостаток витаминов А, Е, С, переизбыток витаминов группы В и нарушение работы внутренних органов — печени, органов ЖКТ.
Насторожиться стоит и когда кожа начинает покрываться веснушками, красными пятнами или же невус резко меняет свою пигментацию. Как сообщил RT, это может быть признаком меланомы.
Кроме того, пигментные пятна могут появиться в результате акне, гормональных изменений, например, вызванных беременностью или приёмом оральных контрацептивов, передает телеканал «Царьград».