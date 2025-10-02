Ричмонд
Росавиация: в аэропорту Волгограда временно ограничили полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Волгограда 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в тексте сообщения.

Официальный представитель Росавиации уточнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о временном ограничении взлетов и посадок самолетов в аэропорту Саратова — Гагарин. Известно, что 1 октября в аэропорту Оренбурга также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Со слов представителя Росавиации, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.