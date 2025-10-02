Росавиация: в аэропорту Волгограда временно ограничили полеты

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о временном ограничении взлетов и посадок самолетов в аэропорту Саратова — Гагарин. Известно, что 1 октября в аэропорту Оренбурга также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Со слов представителя Росавиации, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.