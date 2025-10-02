Росавиация: в аэропорту Волгограда временно ограничили полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Аэропорт Волгограда. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в тексте сообщения.
Официальный представитель Росавиации уточнил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о временном ограничении взлетов и посадок самолетов в аэропорту Саратова — Гагарин. Известно, что 1 октября в аэропорту Оренбурга также были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Со слов представителя Росавиации, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.