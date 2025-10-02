Кошта: Евросоюз готовится к вступлению Украины в сообщество

Европейский союз (ЕС) активно занимается подготовкой к вступлению Украины в сообщество. Об этом в среду, 1 октября, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита глав государств в Копенгагене.
— Мы также подготавливаем почву для вступления Украины в Европейский союз, — уточнил он.
Кроме того, Еврокомиссия готова полностью признать проведение Киевом необходимых реформ, которые будут связаны с присоединением к ЕС. По словам Кошты, подобное «расширение укрепит Европу».
— Теперь настала очередь Европейского союза выполнить свои обязательства, — цитирует политика ТАСС.
До этого украинский лидер Владимир Зеленский также заявил, что страна хочет получать по миллиарду долларов в месяц в рамках соглашения между США и НАТО по поставкам оружия Киеву.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Россия уже победила в украинском конфликте. Таким образом политик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Киев может вернуть утраченные территории.