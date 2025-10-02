Ричмонд
Илон Маск стал первым человеком, достигшим состояния в $500 миллиардов

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чьё состояние достигло 500 миллиардов долларов. По данным журнала Forbes, в 22:30 по московскому времени капитал основателя Tesla и SpaceX, владельца соцсети X и нейротехнологической компании Neuralink преодолел символическую отметку, а к 23:15 увеличился до 500,5 миллиарда долларов.

Источник: Life.ru

Издание связывает стремительный рост благосостояния бизнесмена с его решением сосредоточиться на управлении собственными компаниями, отказавшись от руководства правительственным ведомством по повышению эффективности. Этот стратегический шаг позволил Маску максимально сконцентрироваться на развитии бизнеса.

В рейтинге миллиардеров Forbes Маск прочно удерживает первую позицию, опережая ближайших преследователей: Ларри Эллисона с $351,6 миллиарда, Марка Цукерберга с $246,1 млрд, Джеффа Безоса с $233,2 млрд и Ларри Пейджа с $204,6 млрд.

Ранее Маск заявил о намерении до конца жизни прожить исключительно в Соединённых Штатах. Основатель SpaceX также обозначил альтернативный вариант — переселение на Марс, который неожиданно назвал территорией США. Предприниматель подчеркнул, что является и останется гражданином Америки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

