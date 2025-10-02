Илон Маск стал первым человеком, достигшим состояния в $500 миллиардов

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в мире, чьё состояние достигло 500 миллиардов долларов. По данным журнала Forbes, в 22:30 по московскому времени капитал основателя Tesla и SpaceX, владельца соцсети X и нейротехнологической компании Neuralink преодолел символическую отметку, а к 23:15 увеличился до 500,5 миллиарда долларов.