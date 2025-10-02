Илон Маск стал первым человеком, достигшим состояния в $500 миллиардов

Издание связывает стремительный рост благосостояния бизнесмена с его решением сосредоточиться на управлении собственными компаниями, отказавшись от руководства правительственным ведомством по повышению эффективности. Этот стратегический шаг позволил Маску максимально сконцентрироваться на развитии бизнеса.
В рейтинге миллиардеров Forbes Маск прочно удерживает первую позицию, опережая ближайших преследователей: Ларри Эллисона с $351,6 миллиарда, Марка Цукерберга с $246,1 млрд, Джеффа Безоса с $233,2 млрд и Ларри Пейджа с $204,6 млрд.
Ранее Маск заявил о намерении до конца жизни прожить исключительно в Соединённых Штатах. Основатель SpaceX также обозначил альтернативный вариант — переселение на Марс, который неожиданно назвал территорией США. Предприниматель подчеркнул, что является и останется гражданином Америки.
