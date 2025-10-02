В Госдуме хотят давать статут ветеран боевых действий служащим в системе ПВО

В Госдуму будет внесен законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий военнослужащих ПВО, участвующих в отражении воздушных атак. Инициатива подготовлена группой депутатов и является межфракционной, а её текст есть в распоряжении ТАСС.