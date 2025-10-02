В Госдуме хотят давать статут ветеран боевых действий служащим в системе ПВО

В Госдуму будет внесен законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий военнослужащих ПВО, участвующих в отражении воздушных атак. Инициатива подготовлена группой депутатов и является межфракционной, а её текст есть в распоряжении ТАСС.
Законопроект подготовили первый заместитель руководителя СРЗП Дмитрий Гусев, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко.
Речь идет о комплексном использовании средств, предназначенных для решения задач противовоздушной обороны: от обнаружения воздушных целей с помощью радиолокационных станций до их уничтожения силами авиации и зенитных ракетных комплексов.
По мнению авторов, законопроект позволит предоставить указанным военнослужащим все установленные законом льготы и социальные гарантии, включая поддержку для них самих и их семей.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой присваивать статут «Ветеран трудовой деятельности» для выделения пенсионерам дополнительной финансовой поддержки.