Bloomberg: Россия готовит ответные меры на случай конфискации своих активов

Bloomberg сообщил о российском ответе на конфискацию активов.

Источник: Комсомольская правда

Россия готовит ответный план на случай конфискации своих активов за границей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

«Россия может национализировать и быстро реализовать активы, принадлежащие иностранцам, используя новый механизм приватизации в ответ на возможные действия Европы по изъятию российских активов за рубежом», — говорится в публикации.

Собеседник агентства подчеркнул, что если Евросоюз приступит к конфискации российских активов, Москва намерена реагировать такими же симметричными мерами.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что европейские страны столкнутся с жёсткими ответными мерами в случае конфискации замороженных российских активов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы ЕС по конфискации активов — это откровенное воровство.

