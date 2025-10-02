Bloomberg: Россия готовит ответные меры на случай конфискации своих активов

Россия готовит ответный план на случай конфискации своих активов за границей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
«Россия может национализировать и быстро реализовать активы, принадлежащие иностранцам, используя новый механизм приватизации в ответ на возможные действия Европы по изъятию российских активов за рубежом», — говорится в публикации.
Собеседник агентства подчеркнул, что если Евросоюз приступит к конфискации российских активов, Москва намерена реагировать такими же симметричными мерами.
Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что европейские страны столкнутся с жёсткими ответными мерами в случае конфискации замороженных российских активов.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планы ЕС по конфискации активов — это откровенное воровство.