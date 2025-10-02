В Москве установили новые штрафы за нарушение правил выгула собак

Согласно документу, за нарушение порядка организации деятельности приютов для животных на должностных лиц накладывается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. Также в документе подчеркивается, что несоблюдение порядка обращения с животными без владельцев влечет штраф для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.