G7 готова усилить давление на закупающие российскую нефть страны

Министры финансов G7 заявили, что альянс рассматривает усиление давления на страны, которые увеличивают закупки российской нефти и помогают обходить ограничения. Такая информация содержится из соответствующем опубликованном заявлении министров.
«Мы всерьез рассматриваем возможность введения торговых мер и других ограничений в отношении государств и компаний, оказывающих содействие России, в том числе в отношении переработанных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти», — следует из текста заявления.
При этом в «Группе семи» подтвердили намерение усилить контроль над экспортом российской нефти, введя рестрикции для стран, наращивающих импорт и участвующих в схемах по обходу санкций.
Накануне агентство Bloomberg сообщало, что страны «Большой семерки» практически достигли соглашения о существенном усилении санкций против России.