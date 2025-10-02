Ричмонд
G7 готова усилить давление на закупающие российскую нефть страны

Страны G7 хотят усилить давление на страны, которые помогают Москве обходить нефтяные санкции.

Источник: Комсомольская правда

Министры финансов G7 заявили, что альянс рассматривает усиление давления на страны, которые увеличивают закупки российской нефти и помогают обходить ограничения. Такая информация содержится из соответствующем опубликованном заявлении министров.

«Мы всерьез рассматриваем возможность введения торговых мер и других ограничений в отношении государств и компаний, оказывающих содействие России, в том числе в отношении переработанных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти», — следует из текста заявления.

При этом в «Группе семи» подтвердили намерение усилить контроль над экспортом российской нефти, введя рестрикции для стран, наращивающих импорт и участвующих в схемах по обходу санкций.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что страны «Большой семерки» практически достигли соглашения о существенном усилении санкций против России.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше