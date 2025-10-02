Аэропорт Волгограда закрыли после полуночи 2 октября

«Аэропорт Волгоград — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.» — указано в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.
В Росавиации добавили, что временные ограничительные меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полётов в регионе.
Отметим, что накануне днём ПВО России сбила 12 дронов ВСУ над Брянской, Курской и Белгородской областями. Больше всего, семь дронов, уничтожили над территорией Брянской области.
