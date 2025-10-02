Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Волгограда закрыли после полуночи 2 октября

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. Воздушную гавань закрыли для полётов после полуночи 2 октября.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.» — указано в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

В Росавиации добавили, что временные ограничительные меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полётов в регионе.

Отметим, что накануне днём ПВО России сбила 12 дронов ВСУ над Брянской, Курской и Белгородской областями. Больше всего, семь дронов, уничтожили над территорией Брянской области.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.