Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.