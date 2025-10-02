Ричмонд
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке распространил пепел на высоту до трех километров.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.

«В 08.50 по камчатскому времени (23.50 среды мск — ред.) шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров над уровнем моря протянулся на 65 километров на восток от вулкана Ключевской», — отметили ученые.

Для авиации установлен желтый цветовой код опасности, что означает потенциальную угрозу для местных авиаперевозок.

Вулкан расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 30 километрах от города Ключи.