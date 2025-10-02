Не космос, а океан: конгрессмен США ищет пришельцев на Багамах

В интервью Daily Star конгрессмен США от Теннесси Тим Берчетт сообщил, что, по его мнению, в районе Багамского архипелага могут находиться подводные базы, где прячутся инопланетяне.
По словам конгрессмена Тима Берчетта, входящего в комиссию по изучению НЛО, главными «очагами» появления аномальных объектов являются несколько глубоководных районов у Багам. Свою точку зрения он аргументировал тем, что людям известно больше о Луне, чем о морских пучинах, что позволяет предполагать наличие там внеземных баз.
При этом Берчетт добавил, что ВМС США фиксировали случаи преследования неидентифицированных подводных целей, которые перемещались со скоростью, намного превосходящей любые известные аналоги. Парламентарий признался, что у него накопилось множество вопросов, связанных с этой проблематикой.
При этом ранее Национальный архив США рассекретил и обнародовал видеозапись под названием «Инцидент в Розуэлле». На архивных кадрах 1947 года, как предполагается, могут быть запечатлены неопознанные летающие объекты и тела существ внеземного происхождения.