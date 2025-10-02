Не космос, а океан: конгрессмен США ищет пришельцев на Багамах

По словам конгрессмена Тима Берчетта, входящего в комиссию по изучению НЛО, главными «очагами» появления аномальных объектов являются несколько глубоководных районов у Багам. Свою точку зрения он аргументировал тем, что людям известно больше о Луне, чем о морских пучинах, что позволяет предполагать наличие там внеземных баз.