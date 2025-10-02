Орбан: Третья мировая война может начаться в любой момент из-за одной ошибки

В мире начнется Третья мировая война, если какая-либо из сильных держав допустит ошибку, Такое мнение в среду, 1 октября, выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналистами.
Политик посетил саммит Европейского союза (ЕС) в Копенгагене.
— Ситуация сейчас такова, что мировая война может начаться из-за одной ошибки, — цитирует его РИА Новости.
По его словам, на данный момент между многими странами наблюдается сильное напряжение. К плачевным последствиям может привести любой промах «серьезного игрока».
В этот же день глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС активно занимается подготовкой к вступлению Украины в сообщество. Еврокомиссия также готова полностью признать проведение Киевом необходимых реформ.
При этом Виктор Орбан утверждает, что Россия уже победила в украинском конфликте. Таким образом политик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Киев может вернуть утраченные территории.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, охарактеризовал отказ американского руководства от отправки военных на Украину как проявление слабости.