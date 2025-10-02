Передают помощь прямо в руки тем, кому это нужно

— История фильма разворачивается вокруг одного важного события. Во время моей волонтерской работы в 2022 году я активно помогал роте донецких мобилизованных бойцов и записывал с ними интервью. Но некоторые не публиковались, — говорит Андрей Стрелец. — А в 2024 году ко мне обратился донецкий батюшка с просьбой о юридической помощи матери одного из погибших военных. Пообщавшись с ней, я понял, что у меня сохранилось интервью ее сына, которое как раз показано в конце фильма. А еще там звучит песня со словами из стихотворения, которое написал боец.