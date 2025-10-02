Передают помощь прямо в руки тем, кому это нужно

Волонтерская организация «ШТОРМ» вновь отправилась на Донбасс. На этот раз активисты передали гуманитарный груз для трех подразделений и врачей из местного госпиталя.
По пути в Северодонецк уже виднеется стела. Там же, на въезде, стоит недавно пораженный БТР. Проехав чуть дальше, председатель Межрегиональной общественной организации волонтеров (МООВ) «ШТОРМ» Андрей Стрелец вместе с товарищами видит лишь разрушенные дома.
— Несмотря на это, там продолжается жизнь. Восстанавливаются частично уцелевшие здания, хотя о масштабной программе строительства речь пока не идет, — рассказывает Андрей. — Люди живут в условиях, напоминающих постапокалипсис, но не теряют духа: занимаются ремонтом, поддерживают друг друга.
Доставив груз лекарств в Северодонецк, волонтеры отправляются дальше, в Лисичанск, куда сейчас можно добраться по понтонному мосту. Он тоже пострадал, хоть и не так сильно.
— Но сейчас это закрытая военная зона, до противника всего около восьми километров. И обстрелы артиллерии все еще регулярные, — говорит Андрей Стрелец.
Также в ходе этой поездки волонтеры передали бойцам специального подразделения в ЛНР ценное оборудование для борьбы с дронами противника. А еще команда «ШТОРМа» доставила медикаменты в госпиталь. Его регулярно пытаются атаковать дальние вражеские дроны.
— Там работают люди, которые помогают бойцам нескольких бригад и мирным жителям — потребности огромные, — подчеркивает Андрей.
К тому же у волонтерской организации есть инженерная мастерская, где они самостоятельно производят готовые базовые станции для системы радиоэлектронной борьбы.
Проводя обширную работу по помощи военным, активисты не забывают и о гражданских. Например, в рамках проекта «Кино без границ» в мариупольском офисе МООВ «ШТОРМ» показывают советские и современные фильмы. Волонтеры организовывают показы со специально подготовленными комментариями для людей с нарушением зрения. Они помогают им представить персонажей и прочувствовать атмосферу картины. Кроме того, недавно состоялась долгожданная премьера фильма «Сто дорог Победы» режиссера и продюсера Веры Соколовой.
— Это материалы наших спецрепортажей о тех воинских частях, которым мы помогали на фронте. А также рассказы бойцов, как они отправились на СВО — мобилизованные, добровольцы, ветераны ополчения 2014 года, контрактники и так далее, — перечисляет председатель МООВ «ШТОРМ».
Первый показ прошел в Ростове-на-Дону, ведь именно там расположена легендарная 150-я дивизия, чье знамя когда-то развевалось над Рейхстагом.
— История фильма разворачивается вокруг одного важного события. Во время моей волонтерской работы в 2022 году я активно помогал роте донецких мобилизованных бойцов и записывал с ними интервью. Но некоторые не публиковались, — говорит Андрей Стрелец. — А в 2024 году ко мне обратился донецкий батюшка с просьбой о юридической помощи матери одного из погибших военных. Пообщавшись с ней, я понял, что у меня сохранилось интервью ее сына, которое как раз показано в конце фильма. А еще там звучит песня со словами из стихотворения, которое написал боец.
СПРАВКА.
Общественная организация волонтеров «ШТОРМ» создана на базе телеграмканала «Шторм Новости» 26 мая 2022 года. Ее учредители — уроженцы Донбасса и Крыма, участники «Русской весны 2014». Помимо гумпомощи они оказывают правовую помощь военным и гражданским, а также закупают корма для центров опеки бездомных животных.