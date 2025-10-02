Стало известно, во сколько обходится США один день шатдауна

Управление Конгресса по бюджету (CBO) подсчитало, что, несмотря на остановку работы госаппарата, налогоплательщики будут ежедневно выплачивать около $400 млн на зарплаты чиновников.
«В случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 000 сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск ежедневно; общая ежедневная стоимость их компенсаций составит около 400 миллионов долларов», — рассказали в Конгрессе.
Как показал прецедент 2018−2019 годов, когда шатдаун длился пять недель, это привело к невосполнимым потерям в $3 млрд. В CBO уточнили, что общее влияние на экономику всегда зависит от продолжительности остановки, и хотя часть ущерба удается нивелировать, некоторые потери оказываются окончательными.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что шатдаунов, как в США, в России не будет.