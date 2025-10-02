Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, во сколько обходится США один день шатдауна

Шатдаун обходится США в $400 млн в день в зарплатах чиновникам.

Источник: Комсомольская правда

Управление Конгресса по бюджету (CBO) подсчитало, что, несмотря на остановку работы госаппарата, налогоплательщики будут ежедневно выплачивать около $400 млн на зарплаты чиновников.

«В случае прекращения дискреционного финансирования в 2026 финансовом году около 750 000 сотрудников могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск ежедневно; общая ежедневная стоимость их компенсаций составит около 400 миллионов долларов», — рассказали в Конгрессе.

Как показал прецедент 2018−2019 годов, когда шатдаун длился пять недель, это привело к невосполнимым потерям в $3 млрд. В CBO уточнили, что общее влияние на экономику всегда зависит от продолжительности остановки, и хотя часть ущерба удается нивелировать, некоторые потери оказываются окончательными.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что шатдаунов, как в США, в России не будет.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше