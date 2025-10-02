Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал массковую драку в Махачкале

Меликов отметил, что в его школьные годы конфликты тоже были, но в драках не нападали толпой на одного — такое поведение он назвал «подлым и гнусным». В связи с инцидентом он призвал уделять больше внимания воспитанию детей и привитию им правильных ценностей.