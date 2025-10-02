Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал массковую драку в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов выступил с заявлением в своём Telegram-канале, в котором призвал привлечь к ответственности родителей подростков, участвовавших в массовой драке в Махачкале.
«Группа молодых людей толпой напала на своих сверстников… То, что случилось сегодня, должно стать важным уроком для всех! Родители, которые “вырастили” этих подростков, должны понести наказание», — подчеркнул Меликов.
При этом политик заявил, что вопросы вызывают и учебные заведения, в которых учились участники конфликта.
Меликов отметил, что в его школьные годы конфликты тоже были, но в драках не нападали толпой на одного — такое поведение он назвал «подлым и гнусным». В связи с инцидентом он призвал уделять больше внимания воспитанию детей и привитию им правильных ценностей.
В заключение глава региона заявил: «Каждый участник потасовки вынужден будет осознать неприемлемость своего поведения».
Напомним, 1 октября сразу в нескольких Telegram-каналах появились видеозаписи, на которых видно, как толпа из 20−30 человек в Дагестане жестоко избивает троих подростков, лежащих на земле.