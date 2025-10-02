Forbes: Маск стал первым человеком в мире с состоянием в 500 миллиардов долларов

Американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние в сумме достигло 500 миллиардов долларов. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Forbes.
По данным на 23:15 по московскому времени, капитал создателя SpaceX возрос до 500,5 миллиарда долларов.
В материале добавили, что подобный рост активов связан с недавним решением Маска покинуть пост главы ведомства по повышению эффективности правительства США. Теперь он полностью сконцентрирован на бизнесе.
10 сентября стало известно, что глава Tesla Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире, уступив его одному из основателей компании по разработке ПО Oracle Ларри Эллисону.
Руководство Tesla, в свою очередь, предложило новую схему выплаты компенсационной премии своему генеральному директору Илону Маску. Предприниматель может получить один триллион долларов.
Бизнесмен всегда отличался своими необычными идеями и высказываниями. Так, недавно Маск допустил возможность того, что будет жить и умрет на Марсе.