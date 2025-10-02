Ричмонд
Дональд Трамп отправил войска Нацгвардии в Орегон для восстановления порядка

Трамп заявил, что Национальная гвардия направлена также для предотвращения хаоса.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп принял решение о переброске подразделений Национальной гвардии в штат Орегон из-за роста преступности и нападений на представителей федеральных органов власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«“Антифа” и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона», — сообщил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Национальная гвардия направлена для восстановления законности и предотвращения хаоса, гибели людей и разрушений.

Известно, что 27 сентября американский лидер поручил Пентагону ввести войска в Портленд для защиты от представителей движения «Антифа». Уточнялось, что решение касается обеспечения безопасности Портленда и объектов Иммиграционной и таможенной службы США, которые, по мнению Трампа, подвергаются атакам со стороны радикальных группировок.

