Дональд Трамп отправил войска Нацгвардии в Орегон для восстановления порядка

Известно, что 27 сентября американский лидер поручил Пентагону ввести войска в Портленд для защиты от представителей движения «Антифа». Уточнялось, что решение касается обеспечения безопасности Портленда и объектов Иммиграционной и таможенной службы США, которые, по мнению Трампа, подвергаются атакам со стороны радикальных группировок.