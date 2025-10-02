Мать Овечкина наградили за вклад в олимпийское движение

Татьяна Овечкина — двукратная олимпийская чемпионка, завоевавшая золото Игр 1976 и 1980 годов в составе женской сборной СССР. Всю игровую карьеру она провела в московском «Динамо», а сейчас занимает пост президента клуба. Она активно занимается развитием женского баскетбола и поддержкой молодых спортсменок.