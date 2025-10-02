Какие реформы ждут Байкальский государственный университет?

— Векторы развития образовательной организации обозначает наш учредитель — Министерство науки и высшего образования РФ. Это введение новых специальностей с акцентом на три приоритета: техническое, медицинское и педагогическое образование. Сегодня предстоит государственное реформирование системы образования, мы должны интегрироваться в эти три тренда. БГУ всегда считался гуманитарным вузом. Мы выпускаем экономистов, юристов, специалистов муниципального, государственного управления. Это всегда очень сильные выпускники гуманитарного профиля. Но, кроме этого, у нас есть и технические специальности в области экономики строительства. И сейчас наша основная задача — развиваться в рамках этих новых трендов. С 2026 года БГУ будет готовить учителей русского языка, специалистов в области управления бизнес-процессами на предприятиях, менеджеров по инновациям. Медицину, естественно, мы не можем охватить, поскольку отрасль специфическая. Поэтому мы активно ищем, в каких технических специальностях может себя проявить наш вуз. В настоящее время идет федеральная реформа, предстоит квотирование коммерческого набора. Сегодня мы сами себе ставим планку: у нас около 25 процентов бюджетных мест, остальное — коммерческий набор. Однако мы не можем сказать, сколько абитуриентов придет к нам завтра. И в связи с этим одной из своих задач я вижу сохранение кадрового потенциала. В БГУ работают порядка 70 докторов наук, около 50 процентов — это доктора экономических наук. Мы должны сохранить этот потенциал и приумножить за счет молодых ученых.