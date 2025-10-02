Какие реформы ждут Байкальский государственный университет?

О задачах, стоящих перед коллективом вуза, мы беседуем с ректором БГУ, доктором юридических наук Олегом Грибуновым.
Новые тренды в образовании
За четыре года работы вы получили достаточное представление о структуре вуза. Сейчас есть все возможности, чтобы устроить его работу так, как вы считаете нужным. За что возьметесь первым делом?
Олег Грибунов: Времена, когда вузы оказывали «образовательные услуги», остались в прошлом. Фото: Пресс-служба БГУ.
— Векторы развития образовательной организации обозначает наш учредитель — Министерство науки и высшего образования РФ. Это введение новых специальностей с акцентом на три приоритета: техническое, медицинское и педагогическое образование. Сегодня предстоит государственное реформирование системы образования, мы должны интегрироваться в эти три тренда. БГУ всегда считался гуманитарным вузом. Мы выпускаем экономистов, юристов, специалистов муниципального, государственного управления. Это всегда очень сильные выпускники гуманитарного профиля. Но, кроме этого, у нас есть и технические специальности в области экономики строительства. И сейчас наша основная задача — развиваться в рамках этих новых трендов. С 2026 года БГУ будет готовить учителей русского языка, специалистов в области управления бизнес-процессами на предприятиях, менеджеров по инновациям. Медицину, естественно, мы не можем охватить, поскольку отрасль специфическая. Поэтому мы активно ищем, в каких технических специальностях может себя проявить наш вуз. В настоящее время идет федеральная реформа, предстоит квотирование коммерческого набора. Сегодня мы сами себе ставим планку: у нас около 25 процентов бюджетных мест, остальное — коммерческий набор. Однако мы не можем сказать, сколько абитуриентов придет к нам завтра. И в связи с этим одной из своих задач я вижу сохранение кадрового потенциала. В БГУ работают порядка 70 докторов наук, около 50 процентов — это доктора экономических наук. Мы должны сохранить этот потенциал и приумножить за счет молодых ученых.
Сколько времени вам потребуется на маневры?
— Времени уже нет. Нужно работать здесь и сейчас. Мы запустили в работу документы по лицензированию новых программ по педагогическому образованию. Честно скажу, по некоторым направлениям работать нужно было, как говорится, «еще вчера». И мы это четко понимаем и готовы действовать максимально оперативно.
У Байкальского государственного университета есть одно существенное преимущество: за годы своего существования вуз сменил десяток форматов. Вы умеете встраиваться в конъюнктуру рынка и готовить кадры по востребованным специальностям.
— Мы обязаны совершенствоваться, поскольку живем по законам рынка. Коммерческий набор заставляет корректировать программы и саморазвиваться. В технических, классических вузах всегда есть определенная гарантия получения бюджетных мест, они могут не беспокоиться о рынке. А БГУ должен всегда быть конкурентоспособным. Безусловно, мы обязаны развивать новые направления и намерены держаться этой политики и в будущем. У нас более 40 направлений подготовки. В одной только юридической магистратуре их десятки. То же самое по экономике. Это точечная подготовка, которая обеспечивается нашим уникальным научно-педагогическим потенциалом. И сейчас мы совместно с уважаемыми учеными, педагогами смотрим, как мы можем реализовать их богатейший опыт на новых направлениях. Я могу с гордостью сказать, что практически весь педагогический состав БГУ понимает необходимость работы по-новому. Ученые с солидным педагогическим опытом участвуют в наших мозговых штурмах, чтобы найти новые образовательные направления, которые стали бы уникальным продуктом нашего вуза.
«Понимаем друг друга с полуслова».
Для академической среды вы непривычно требовательны — видимо, сказывается работа в силовых структурах. Наверное, коллегам с вами сложно?
— На самом деле, я очень много общался в научных кругах. Именно этот опыт мне помог перестроиться и начать работу, так скажем, в гражданском вузе. В БГУ много уважаемых, серьезных ученых. И когда я только пришел в вуз, коллеги мне говорили: «Мы четко помним еще советскую дисциплину, потому, Олег Павлович, понимаем ваши требования, ваш ритм работы и стиль. Мы готовы сотрудничать». И действительно, оперативно переключились на новый ритм. За что я им благодарен. А в целом адаптация прошла очень плавно и хорошо. Я был приятно удивлен, что некоторые мои инициативы в новом статусе воспринимались зачастую без дискуссий, хотя я все вопросы обязательно выношу на обсуждение на ректорат, заседания кафедр. Оказалось, что по многим вопросам мы понимаем друг друга с полуслова. Я вижу, что этот коллектив способен выполнить любые задачи, которые поставлены учредителем — министерством науки и высшей школы.
Говорят, что для вас нет маленьких дел. И неработающий душ в общежитии для вас ничуть не менее важен, чем стратегические вопросы развития вуза. Почему?
— У меня есть опыт хозяйственной деятельности, который я получил на службе, курирующей тыловые подразделения. Я привык обеспечивать порядок и не могу игнорировать так называемые мелочи. Если пол грязный, на стенах старая краска, проектор не работает — это не дело. В таких условиях может пропасть любое желание работать и учиться. Я как руководитель несу ответственность в том числе и за условия, в которых находятся наши педагоги и студенты. Бывает, что и в общежитие захожу. Это нормально, я должен быть в курсе происходящего. Меня так воспитали. Сегодня государство уделяет большое внимание совершенствованию материально-технической базы. Два года работает федеральная программа по комплексному ремонту общежитий по всей стране. За пять лет она должна быть реализована. Мы входим в эту программу, и первые результаты уже есть — мы получили средства на ремонт третьего корпуса университета и успешно занимаемся его реставрацией. До конца года завершим проект.
Рассказывают такую историю: когда были вузовские соревнования по перетягиванию каната, ваша команда упала, и вы один стояли и удерживали канат, пока остальные не поднялись. В ближайшие пять лет вам не раз придется, будучи руководителем, держать этот метафорический «канат». Откуда берутся силы?
— Как-то раз мои старшие коллеги, учителя сказали: «Если человек в детстве, юности профессионально занимался спортом, то он для себя и в обычной жизни ставит задачи, как в спорте». Срабатывает спортивный интерес. Поставлена задача — надо сделать. «Не хочу, не могу» — это не для спортсменов. Дисциплинирующая система госорганов, в которой я проработал достаточное время, тоже накладывает отпечаток. Ты не задумываешься, а есть ли силы, настроение. Просто идешь и делаешь. Поэтому сколько задач мы будем перед собой ставить — на столько сил и хватит. Самое главное, за мной коллектив. В той ситуации, когда мы перетягивали канат, для меня важнее, что моя команда поднялась после падения. Мне только надо было удержать позицию, а дальше они встали и помогли. И в работе точно такой же принцип. Я не один. С коллективом, который воспринимает задачи и не боится трудностей, можно сделать очень многое. Я в своих людях уверен.
«Кто, если не мы?»
Вы уделяете большое внимание воспитательной работе. Почему? Ведь задача вуза — дать образование?
— Времена, когда вузы оказывали «образовательные услуги», остались в прошлом. Сегодня мы обязаны дать своим выпускникам не только профессиональные компетенции, но и вложить в их головы понимание, что такое государственник, патриот. Мы государственный вуз. А воспитание — важная государственная задача. Причем это самый разнообразный круг вопросов. Например, волонтерское движение. Хорошо, если молодежь понимает, что какие-то дела необходимо делать по зову сердца. Вуз проводит многочисленные патриотические акции, начиная от показа кинофильмов до создания Центра патриотического воспитания. Когда мы начали показывать классику: «Офицеры», «Летят журавли», «В бой идут одни старики», то договорились с коллегами — никакой «обязаловки». Это просто хорошее кино, которое, может быть, эти ребята никогда и не видели. А хочется, чтобы увидели. Я попросил: «Давайте будем показывать эти фильмы до тех пор, пока залы не будут полными». Вот тогда мы будем знать, что задачу свою выполнили. Эта работа сложная, долгая. Воспитательный процесс по щелчку так не работает, нужно уметь ждать.
БГУ участвует в проекте «Время героев». Это тоже одна из приоритетных задач?
— Есть федеральный проект «Время героев». После того, как он начал эффективно работать, президент Владимир Путин поручил регионам организовать на своей территории его аналоги. У нас он называется «Герои Приангарья» и реализуется на базе БГУ. Куратором, главным распорядителем средств и методического обеспечения программы является президентская академия, РАНХиГС. В каждом регионе определен вуз-партнер в рамках сетевого сотрудничества. Я выступил перед правительством региона с инициативой, заявил о готовности реализовывать программу на базе БГУ, поскольку у нас есть многолетний опыт подготовки кадров для государственного и муниципального управления. Правительство региона и РАНХиГС делегировали нам эту задачу, отобрали из тысячи претендентов 31 лучшего. Уже завершен первый из четырех модулей годовой программы, 80−90 процентов курса читают преподаватели БГУ. Мы даем обучающимся знания по основам права, экономики, государственного и муниципального управления, предпринимательству. Работа в двухнедельном модуле ведется очень интенсивно, с полным погружением. Все учащиеся проживают эти две недели на нашей территории. У каждого есть наставник, это кураторы из реальной управленческой сферы, начиная от зама губернатора до мэров городов и районов. Я также являюсь наставником. Это глубокое погружение на целый год. И я надеюсь, оно принесет свои плоды. •.
Справка «РГ».
Олег Грибунов — выпускник юридического факультета Восточно-Сибирского института МВД России. С 2004 по 2017 год занимал должность начальника кафедры криминалистики в родном вузе, после чего был назначен заместителем начальника по научной работе ВСИ МВД России. В апреле 2021 года стал проректором по научной работе БГУ. После короткого перерыва в 2022 году с 2023 года вернулся в вуз на прежнюю должность. С 13 сентября 2024 года исполнял обязанности ректора БГУ. 27 августа 2025 года назначен ректором.