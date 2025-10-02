Ричмонд
Автомобилистам приготовиться: в 2026 году в РФ появятся новые дорожные знаки

В России появятся новые дорожные знаки в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Введение новых дорожных знаков и сокращение ширины парковочных мест — ключевые изменения обновленного ГОСТ, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Об этом проинформировал ТАСС первый зампред транспортного комитета Госдумы Павел Федяев.

«Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Надеемся, что новый ГОСТ станет реальным инструментом для снижения аварийности и сохранения человеческих жизней», — пояснил Федяев.

Также сообщается, что с 2026 года парковочные места вдоль дорог станут уже: их ширина сократится с 2,5 до 2,25 метров при неизменной длине в 6,5 метров. Это означает сужение на 25 сантиметров для каждого машиноместа.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года работать в такси смогут только автомобили российского производства. Накануне KP.RU проанализировал опубликованный список машин, которые теперь можно будет использовать в качестве такси.