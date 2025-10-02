Раскрыть чужих среди своих даже ценой собственной жизни

— Это вечная история: что в человеке должно преобладать: долг или чувство, общественное или личное? Алехин советский человек, он выбирает общественное. Он готов прощать других, но себя — нет, — отмечает Сергей Безруков. — «Август» — не только военный, но и человеческий триллер. История про душевные потемки героя, в которых он блуждает, словно в мрачном доме из фильма ужасов, натыкаясь на самого себя, убегая, а потом вновь с собой сталкиваясь… Это очень современное кино, где важно не только найти внешнего врага, но и отыскать врага в себе самом.