Владимира Зеленского внесли в базу данных украинского «Миротворца»*

До этого трехкратный победитель Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов также был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Спортсмена обвинили в «покушении на суверенитет» Украины, а также в публичной поддержке проведения СВО.