Владимира Зеленского внесли в базу данных украинского «Миротворца»*

База украинского сайта «Миротворец»* пополнилась личными данными Владимира Зеленского. Соответствующая информация опубликована на портале.
Речь идет о полном тезке и одногодке украинского лидера. По данным сайта, мужчина обвиняется в нарушении государственной границы Украины.
Помимо этого, «Зеленский» также подозревается в покушении на территориальную целостность республики и активной поддержке «российской агрессии».
За последние несколько дней в список «Миротворца»* попали еще три полных тезки президента Украины, передает «Лента.ru».
До этого трехкратный победитель Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов также был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Спортсмена обвинили в «покушении на суверенитет» Украины, а также в публичной поддержке проведения СВО.
Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных «Миротворца»*. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило высказывания американского режиссера.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.