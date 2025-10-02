Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимира Зеленского внесли в базу данных украинского «Миротворца»*

База украинского сайта «Миротворец»* пополнилась личными данными Владимира Зеленского. Соответствующая информация опубликована на портале.

База украинского сайта «Миротворец»* пополнилась личными данными Владимира Зеленского. Соответствующая информация опубликована на портале.

Речь идет о полном тезке и одногодке украинского лидера. По данным сайта, мужчина обвиняется в нарушении государственной границы Украины.

Помимо этого, «Зеленский» также подозревается в покушении на территориальную целостность республики и активной поддержке «российской агрессии».

За последние несколько дней в список «Миротворца»* попали еще три полных тезки президента Украины, передает «Лента.ru».

До этого трехкратный победитель Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов также был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Спортсмена обвинили в «покушении на суверенитет» Украины, а также в публичной поддержке проведения СВО.

Американский кинорежиссер Вуди Аллен тоже был внесен в базу данных «Миротворца»*. Он выступил на Московской неделе кино и заявил, что ему нравится российское кино. Позже Министерство иностранных дел Украины осудило высказывания американского режиссера.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.