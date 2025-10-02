2 октября в Иркутске похолодает до +4 градусов

В Иркутске 2 октября похолодает до +4…+6 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, на небе будет облачно, могут быть осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы могут усилиться и до 13 м/с.
— Местами по региону также пройдет мокрый снег с дождем. Особенно осадки будут умеренными в южных, центральных, Тункинском, Зимнском и Качугском районах, — уточнили синоптики.
Ветер будет переменчивым с порывами до 5−10 м/с, а в каких то районах 15−18 м/с. Температура воздуха составит всего +4…+9 градусов, если солнце будет прятаться за облаками, то столбик термометра опустится до +2…-3. Вот, что обещает погода 2 октября.
Также КП-Иркутск рассказала, чем еще порадует первая неделя октября в Иркутской области.