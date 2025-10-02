Россиян ждет холодная зима: в Гидрометцентре раскрыли подробности

Предстоящая зима в большинстве регионов России будет намного холоднее прошлогодней, сообщили в Гидрометцентре.
«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году», — пояснили в Гидрометцентре.
Согласно вероятностному прогнозу температурного режима на отопительный сезон 2025−2026 годов, в январе на большей части ЕТР, а также в центральных и южных районах Урала и Сибири ожидаются аномально низкие температуры по сравнению с январем 2025 года.
Прогноз уточняет, что в ноябре аномалии холода затронут север Европейской части России, в Северо-Западный регион, север Урала и в центрально-северные районы Сибири. Отдельно отмечается, что февраль принесет особые холода в северные районы Красноярского края и на запад Якутии.
При этом март на большей части страны будет теплее обычного. Исключением станут южные регионы ЕТР и Сибири, а также Дальний Восток (кроме запада Якутии), где температура ожидается около сезонной нормы.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о заморозках до — 6 градусов на европейской территории РФ.