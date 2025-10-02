Новую схему на перекрестке Русской и 100-летия Владивостока запустят в этом году

Перекресток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока начнет работать по новой схеме движения до конца этого года. Об этом сообщил глава Владивостока Константин Шестаков во время прямой линии с губернатором Приморского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Работы на этом участке долгое время велись медленно из-за финансовых проблем у подрядной организации, которая в прошлом году была близка к банкротству. Сейчас ситуация изменилась — генеральный подрядчик привлек к работам дополнительные силы, включая муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».
В настоящее время завершается важный этап работ — перенос контактной сети троллейбуса на участке от автовокзала до перекрестка. Как только эта работа будет завершена, на объект выйдет дорожно-строительная техника для укладки асфальта на проезжей части и тротуарах.
Асфальтирование планируется начать в октябре. После завершения всех работ движение на одном из ключевых перекрестков Владивостока будет переведено на новую, более удобную и безопасную схему.