Восемь учебных мастерских за 33 млн рублей оборудовали в хабаровском колледже

Восемь учебных мастерских оборудовали в Хабаровском колледже отраслевых технологий и сферы обслуживания за счёт средств единой президентской субсидии, распределением которой ведает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего на создание образовательных пространств было потрачено 33,89 миллиона рублей. Мастерские объединяют собой как учебную, так и производственную базу, что позволяет опережающими темпами готовить специалистов.
По информации пресс-службы регионального министерства образования и науки, теперь студенты колледжа будут заниматься на современном оборудовании в мастерских: «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Автоматика и телемеханика систем газоснабжения», «Ремонт теплотехнического оборудования», «Промышленная робототехника», «Ремонт и обслуживание устройств инфокоммуникационных систем», «Проектирование цифровых систем», «Разработка веб-приложений» и «Электроника».
— Выбор будущего профессионального пути для каждого человека является едва ли не самым важным шагом в жизни. Сейчас нам остро не хватает специалистов рабочих профессий. Студенты, которые выбрали учебу в колледжах и техникумах, должны быть уверены в своих перспективах, в том, что смогут состояться в жизни и профессии, приносить пользу стране. Система среднего профессионального образования проходит обновление и становится все более востребованной на рынке труда, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников.
Напомним, что в техникумах и колледжах Хабаровского края в этом году оснастят 52 учебные мастерские — из федерального бюджета на эти цели региону выделили 256 миллионов рублей. Обновление коснётся 12 учреждений СПО. Так, мастерские по обработке металлов и обслуживанию тяжелой техники открыты в Амурском политехническом техникуме, мастерские по малярным и декоративным работам, столярному делу, сухому строительству и штукатурным работам — в Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и сервиса.