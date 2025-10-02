Восемь учебных мастерских за 33 млн рублей оборудовали в хабаровском колледже

— Выбор будущего профессионального пути для каждого человека является едва ли не самым важным шагом в жизни. Сейчас нам остро не хватает специалистов рабочих профессий. Студенты, которые выбрали учебу в колледжах и техникумах, должны быть уверены в своих перспективах, в том, что смогут состояться в жизни и профессии, приносить пользу стране. Система среднего профессионального образования проходит обновление и становится все более востребованной на рынке труда, — отметил вице-губернатор Хабаровского края Артём Мельников.