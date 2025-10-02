Демократы США хотят компенсировать нехватку избирателей поддержкой нелегалов

Демократическая партия США теряет поддержку среди избирателей и пытается компенсировать это за счёт привлечения нелегальных мигрантов. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец из Луизианы) в эфире Fox News.
«Люди начали покидать партию. Они теряют избирателей. В отчаянии они решили, что превратят в избирателей нелегалов. Это звучит как теория заговора, но именно это и произошло».
Известно, что федеральное правительство США накануне частично остановило работу из-за отсутствия финансирования. Причиной шатдауна стало то, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли договориться по ряду статей бюджета.
Напомним, ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс анонсировал возможный шатдаун в стране. По его словам, работу правительства США могут приостановить уже 1 октября.