Суд изъял «Кириешки» и Calve, признав их владельцев экстремистским объединением

Тверской райсуд Москвы 1 октября признал бизнесмена Дениса Штенгелова, его отца Николая и супругу Марию Коржилову экстремистским объединением и постановил обратить в доход государства их активы в KDV Group («Кириешки», «Бабкины семечки», Calve) на полмиллиарда рублей. В перечень вошли акции крупнейшего производителя снеков и кондитерских изделий, включая головное предприятие «Кондитерус Ком». По данным прокуратуры, Штенгеловы выводили средства за рубеж и поддерживали экономики США и Австралии, а также украинские формирования. Сами они не в России. Защита настаивает на отсутствии доказательств и намерена обжаловать решение.