Умерла известная учёная Джейн Гудолл

Известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл умерла в возрасте 91 года, сообщил институт Гудолл, основанный ею и названный именем исследовательницы.
«Джейн Гудолл умерла естественной смертью. Она находилась в Калифорнии в рамках поездки по США», — отмечается на сайте организации.
Гудолл получила известность прежде всего благодаря своей новаторской работе с шимпанзе в Танзании в 1960-х годах. Она была основоположницей оригинального метода изучения этих приматов. Учёная изучала шимпанзе, погружаясь в среду обитания животных, чтобы лучше понять их.
Гудолл являлась автором исследования, показавшим, что указанные приматы используют палки как орудия для ловли термитов. Кроме научной деятельности, исследовательница также занималась экологическими акциями и была посланником мира ООН.