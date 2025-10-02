Ричмонд
Умерла известная учёная Джейн Гудолл

Приматолог Гудолл скончалась в Калифорнии, где находилась в рамках тура по США.

Известный британский приматолог, этолог и антрополог Джейн Гудолл умерла в возрасте 91 года, сообщил институт Гудолл, основанный ею и названный именем исследовательницы.

«Джейн Гудолл умерла естественной смертью. Она находилась в Калифорнии в рамках поездки по США», — отмечается на сайте организации.

Гудолл получила известность прежде всего благодаря своей новаторской работе с шимпанзе в Танзании в 1960-х годах. Она была основоположницей оригинального метода изучения этих приматов. Учёная изучала шимпанзе, погружаясь в среду обитания животных, чтобы лучше понять их.

Гудолл являлась автором исследования, показавшим, что указанные приматы используют палки как орудия для ловли термитов. Кроме научной деятельности, исследовательница также занималась экологическими акциями и была посланником мира ООН.

