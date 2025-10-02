Умерла известная учёная Джейн Гудолл

Гудолл получила известность прежде всего благодаря своей новаторской работе с шимпанзе в Танзании в 1960-х годах. Она была основоположницей оригинального метода изучения этих приматов. Учёная изучала шимпанзе, погружаясь в среду обитания животных, чтобы лучше понять их.