В России в 2026 начнут работу по эскизному проектированию станции на Луне

Создание проекта автоматической станции «Луна-28» для доставки лунного грунта начнется в 2026 году. Об этом сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе с ТАСС.
«В новом году у нас начнется эскизное проектирование “Венеры-Д” и “Луны-28”», — рассказал Петрукович.
Главная задача «Луны-28» — доставить на Землю уникальные образцы лунного грунта, взятые с глубины до двух метров. Особенностью миссии является сохранение проб в криогенных условиях, что критически важно для последующих научных исследований.
Ранее стартовал запуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный». Тогда на орбиту был выведет спутники «Ионосфера-М» № 3 и № 4, а также 18 малых аппаратов.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий рекламу на ракетах.