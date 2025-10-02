В России ввели новые правила расчёта платежа по кредиту

Обновленная система позволит точнее отслеживать реальные расходы клиента на обслуживание долгов и оценивать его уровень с более высокой степенью реальности. Для заемщиков с несколькими обязательствами это особенно важно, поскольку банки при выдаче новых кредитов смогут видеть фактическую совокупную нагрузку, а не только минимальные платежи.