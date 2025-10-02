В России ввели новые правила расчёта платежа по кредиту

Теперь при определении среднемесячного платежа будут учитываться все платежи, связанные с кредитованием, в том числе расходы на дополнительные услуги, включенные в договор займа, передает ИА DEITA.RU.
Для банков это дает более полную и точную картину финансовой нагрузке клиента. Новый формат расчетов направлен на снижение рисков выдачи кредитов, по которым может возникнуть неплатежеспособность, пишет портал «Банки.ру».
Аналитики отмечают, что такие изменения сделают скоринг — процедуру оценки кредитоспособности заемщика — более строгим. Даже небольшие дополнительные платежи начнут учитываться как часть долговой нагрузки, что повысит точность оценки финансового состояния клиента.
Для заемщиков последствия могут быть неоднозначными. В первую очередь, увеличенная отраженная в кредитной истории долговая нагрузка может снизить вероятность одобрения новых займов, особенно у тех, кто активно пользуется дополнительными услугами.
С другой стороны, такой подход сделает информацию о финансовых обязательствах более прозрачной, что повысит доверие банков к дисциплинированным и ответственно обслуживающим свои долги заемщикам.
Обновленная система позволит точнее отслеживать реальные расходы клиента на обслуживание долгов и оценивать его уровень с более высокой степенью реальности. Для заемщиков с несколькими обязательствами это особенно важно, поскольку банки при выдаче новых кредитов смогут видеть фактическую совокупную нагрузку, а не только минимальные платежи.