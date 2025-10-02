Politico: Белый дом начнет массовые увольнения в ведомствах США в ближайшие дни

Администрация США планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств вследствие частичной приостановки финансирования правительства (шатдауна). Об этом сообщает Politico со ссылкой на директора Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселла Воута, который уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса.