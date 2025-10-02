Politico: Белый дом начнет массовые увольнения в ведомствах США в ближайшие дни

Администрация США планирует уже в ближайшие несколько дней начать массовые увольнения и сокращения сотрудников федеральных ведомств вследствие частичной приостановки финансирования правительства (шатдауна). Об этом сообщает Politico со ссылкой на директора Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Расселла Воута, который уведомил республиканцев в Палате представителей Конгресса.
По словам источников, Воут на закрытых переговорах с законодателями заявил, что массовые увольнения, включая сокращения временных сотрудников, стартуют «через день или два».
Директор АБУ также отметил, что из-за шатдауна приостановятся некоторые программы поддержки малообеспеченных семей.
Отмечается, что с 15 октября военные перестанут получать жалование, если федеральное финансирование не будет восстановлено. Кроме того, администрация сейчас пересматривает ранее выделенные миллиардные средства на развитие инфраструктуры в штате Нью-Йорк.
Недавно стало известно, сколько денег США теряет из-за одного дня шатдауна. Каждый день приостановки работы правительства обходится стране в $400 млн на выплату зарплат государственным служащим.