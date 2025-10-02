Ричмонд
Шарлот обжаловал приговор по делу о реабилитации нацизма

Эдуард Шарлот обжаловал в Верховном суде приговор по делу о реабилитации нацизма.

МОСКВА, — 2 окт, РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот обжаловал в Верховном суде свой приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, говорится в материалах суда, которые изучило РИА Новости.

«Жалоба Шарлота поступила и передана на изучение», — сказано в материалах.

Самарский областной суд 27 декабря 2024 года приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

Позднее Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

Однако из-за многочисленных нарушений его перевели из колонии-поселения в колонию общего режима.

Шарлот в декабре 2023 года стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно. Позже в отношении певца были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню «День Победы» композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа. Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщал РИА Новости, что Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния.

Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внес Шарлота в перечень террористов и экстремистов, однако 19 апреля 2025 года исключил его из этого списка.

