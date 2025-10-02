В Москве ужесточили штрафы за нарушения правил выгула и содержания домашних животных

За нарушения, связанные с организацией работы приютов для животных, предусмотрены административные штрафы аналогичного размера: для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей. Кроме того, в законе указано, что нарушение порядка обращения с животными, не имеющими владельцев, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.