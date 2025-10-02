В Госдуме рассказали о системе регулирования температуры в квартире

«В регионах отмечают, как высокий износ основных производственных фондов и эксплуатация устаревшего технологического оборудования приводят к потерям и высокой себестоимости производства тепловой энергии. Нужно форсировать затянувшийся процесс оборудования многоквартирных домов приборами учета энергоресурсов. Сегодня общедомовыми или индивидуальными счетчиками на холодную воду оснащены лишь 36% всех МКД (многоквартирных домов) по стране, на горячую воду — 30%, на электричество — 58%, на газ — менее 1%. В домах без счетчиков плата за теплоснабжение рассчитывается как произведение норматива потребления тепловой энергии на площадь вашей квартиры и на тариф — этот расчет существенно превышает расходы при наличии общедомового и индивидуальных счетчиков. Это самый справедливый подход — платить только за то тепло, которое реально потребили. Это будет стимулировать к более рациональному использованию ресурсов и снижению расходов», — заключил он.