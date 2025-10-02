45-летие Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры отметили в Иркутске. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны ведомства. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ВСРП, они отметили, что важно беречь традиции и опыт, передавать их из поколения в поколение, сохраняя историю, которая началась 1 октября 1980 года с приказа Генерального прокурора СССР.
— Участники события возложили цветы к памятнику первому Восточно-Сибирскому транспортному прокурору Барскому Г. Я., — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В честь юбилея в здании транспортной прокуратуры открылась портретная галерея, посвященная транспортным прокурорам региона. Также посетили выставку портретов прокуроров разных эпох — Российской империи, СССР и Российской Федерации.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области расширяют меры поддержки пенсионеров.