45-летие Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры отметили в Иркутске. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны ведомства. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ВСРП, они отметили, что важно беречь традиции и опыт, передавать их из поколения в поколение, сохраняя историю, которая началась 1 октября 1980 года с приказа Генерального прокурора СССР.