Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

45-летие Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры отметили в Иркутске

В здании транспортной прокуратуры открылась портретная галерея.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

45-летие Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры отметили в Иркутске. В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны ведомства. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ВСРП, они отметили, что важно беречь традиции и опыт, передавать их из поколения в поколение, сохраняя историю, которая началась 1 октября 1980 года с приказа Генерального прокурора СССР.

— Участники события возложили цветы к памятнику первому Восточно-Сибирскому транспортному прокурору Барскому Г. Я., — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В честь юбилея в здании транспортной прокуратуры открылась портретная галерея, посвященная транспортным прокурорам региона. Также посетили выставку портретов прокуроров разных эпох — Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области расширяют меры поддержки пенсионеров.