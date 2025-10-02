В Госдуме рассказали, как уйти с работы раньше для ухода за ребенком

Она отметила, что для того, чтобы уходить домой к ребёнку пораньше, сотрудник должен подать работодателю заявление о переводе на неполный рабочий день. В заявлении, по словам политика, нужно указать, в какие дни и в какое время родителю нужно заканчивать работу. Стенякина уточнила, что также к заявлению прикладывается справка с места работы второго родителя о том, что он таким правом не пользуется.