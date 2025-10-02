Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США могут начать поставлять Киеву дальнобойные ракеты

США рассматривают возможность поставок Киеву высокоточных ракет Tomahawk и Barracuda.

Источник: Комсомольская правда

США предоставят Украине разведданные для ударов по территории России и просят НАТО сделать то же, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Уточняется, что Дональд Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных агентств и Пентагона о помощи Киеву с ударами.

«США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Американские официальные лица просят союзников по НАТО предоставить схожую поддержку», — говорится в статье со ссылкой на официальных представителей США.

По данным источника, администрация Трампа впервые предоставит Киеву поддержку в проведении подобных ударов. Ранее экс-глава USAID рассказала о тайном финансировании Украины. По информации Госдепа США, рассматривается возможность продажи Киеву более трех тысяч крылатых ракет ERAM. Эти ракеты обладают увеличенным радиусом поражения и дальностью действия.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше