Собянин утвердил закон о штрафах для юрлиц за уклонение от регистрации собак

Закон также ужесточил ответственность за нарушение правил содержания питомцев в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов. Теперь штраф для граждан составляет 1,5−3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5−15 тысяч, для юридических лиц — 15−30 тысяч рублей. Ранее штрафы для граждан были ниже и варьировались от одной до двух тысяч рублей.
Кроме того, установлены штрафы за выгул собак без поводка и намордника в магазинах, на детских площадках, а также на территориях школ, детских садов и медицинских организаций. Для граждан штраф составит 1,5−3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5−15 тысяч, для юридических лиц — 15−30 тысяч рублей.
Ранее Правительство России инициировало важные изменения в законодательстве, касающемся обращения с собаками, относящимися к потенциально опасным породам. Кабмин поддержал предложение о запрете на выгуливание таких собак лицами младше 16 лет, а также находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Этот шаг направлен на повышение безопасности как владельцев, так и окружающих.
