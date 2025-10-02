Собянин утвердил закон о штрафах для юрлиц за уклонение от регистрации собак

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административных штрафов для юридических лиц за несоблюдение требований по регистрации домашних животных и их вакцинации против бешенства. Согласно документу, размер штрафов для организаций составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц сумма увеличивается до 5−15 тысяч рублей, тогда как для граждан сумма сохраняется в пределах двух-трёх тысяч рублей.