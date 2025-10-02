Ричмонд
Собянин утвердил закон о штрафах для юрлиц за уклонение от регистрации собак

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении административных штрафов для юридических лиц за несоблюдение требований по регистрации домашних животных и их вакцинации против бешенства. Согласно документу, размер штрафов для организаций составляет от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц сумма увеличивается до 5−15 тысяч рублей, тогда как для граждан сумма сохраняется в пределах двух-трёх тысяч рублей.

Источник: Life.ru

Закон также ужесточил ответственность за нарушение правил содержания питомцев в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов. Теперь штраф для граждан составляет 1,5−3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5−15 тысяч, для юридических лиц — 15−30 тысяч рублей. Ранее штрафы для граждан были ниже и варьировались от одной до двух тысяч рублей.

Кроме того, установлены штрафы за выгул собак без поводка и намордника в магазинах, на детских площадках, а также на территориях школ, детских садов и медицинских организаций. Для граждан штраф составит 1,5−3 тысячи рублей, для должностных лиц — 5−15 тысяч, для юридических лиц — 15−30 тысяч рублей.

Ранее Правительство России инициировало важные изменения в законодательстве, касающемся обращения с собаками, относящимися к потенциально опасным породам. Кабмин поддержал предложение о запрете на выгуливание таких собак лицами младше 16 лет, а также находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Этот шаг направлен на повышение безопасности как владельцев, так и окружающих.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

