Маск стал первым человеком с состоянием в 500 миллиардов долларов

По данным издания, в среду в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск) капитал Маска достиг рекордных 500 миллиардов долларов. Таким образом, он установил новый мировой финансовый рубеж, закрепив за собой статус богатейшего человека планеты.
Впервые Маск возглавил рейтинг Forbes в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз уступал лидерство другим миллиардерам, однако неизменно возвращал себе первую позицию, укрепляя свой статус ключевой фигуры в мировой бизнес-элите.
Ранее сообщалось, что Илон Маск понес многомиллиардные убытки на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом — за сутки его состояние сократилось почти на 34 миллиарда долларов.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше