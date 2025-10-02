Ричмонд
Маск стал первым человеком с состоянием в 500 миллиардов долларов

Бизнесмен установил исторический рекорд по размеру состояния.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX, Tesla, xAI, а также владелец соцсети X* Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в 500 миллиардов долларов, сообщает журнал Forbes.

По данным издания, в среду в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск) капитал Маска достиг рекордных 500 миллиардов долларов. Таким образом, он установил новый мировой финансовый рубеж, закрепив за собой статус богатейшего человека планеты.

Впервые Маск возглавил рейтинг Forbes в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз уступал лидерство другим миллиардерам, однако неизменно возвращал себе первую позицию, укрепляя свой статус ключевой фигуры в мировой бизнес-элите.

Ранее сообщалось, что Илон Маск понес многомиллиардные убытки на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом — за сутки его состояние сократилось почти на 34 миллиарда долларов.

