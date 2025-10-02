Маск стал первым человеком с состоянием в 500 миллиардов долларов

Впервые Маск возглавил рейтинг Forbes в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз уступал лидерство другим миллиардерам, однако неизменно возвращал себе первую позицию, укрепляя свой статус ключевой фигуры в мировой бизнес-элите.