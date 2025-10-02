Молодых отцов Хабаровского края приглашают объединиться

Всероссийский форум «Настоящие отцы» пройдёт в Хабаровске с 19 по 22 октября — мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», его главная цель — сформировать сообщество молодых пап и создать систему осознанного и ответственного отцовства.
По информации пресс-службы комитета по делам молодёжи правительства региона, на форуме пройдут тренинги и семинары по вопросам воспитания детей и семейных отношений, а также различные обучающие мероприятия для вовлечения сильной половины человечества в реализацию проектов в области молодёжной политики.
Молодых пап ждут лекции от экспертов, общение, форумная работа, стратегические сессии. Детей ждут увлекательные творческие мастерские, игры, общение, знакомства и, конечно же, совместные с детьми физические активности и игры. Основной площадкой проведения форума станет Молодёжный культурно-досуговый центр Хабаровска.
Участниками мероприятия станут сто отцов в возрасте от 18 до 35 лет и столько же детей от 5 до 17 лет. Подать заявку на участие в форуме можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России» по ссылке до 5 октября включительно.