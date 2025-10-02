Мэр Хабаровска подписал постановление о начале отопительного сезона. Тепло в дома и социальные учреждения начнут подавать в связи с ожидаемым похолоданием — по прогнозам синоптиков, в первой неделе октября среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.