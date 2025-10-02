В Приморье суд закрыл дело участника СВО, обвиняемого по «наркотической» статье

В Приморье Дальнереченский районный суд прекратил уголовное дело по статье 228 УК РФ в отношении военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции. Ранее мужчина обвинялся в незаконном хранении наркотических средств в значительном размере, за что ему грозило до десяти лет лишения свободы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы края.