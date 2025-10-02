Ричмонд
В Приморье суд закрыл дело участника СВО, обвиняемого по «наркотической» статье

Решение основано на боевых заслугах и наличии государственной награды.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье Дальнереченский районный суд прекратил уголовное дело по статье 228 УК РФ в отношении военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции. Ранее мужчина обвинялся в незаконном хранении наркотических средств в значительном размере, за что ему грозило до десяти лет лишения свободы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы края.

Однако после поступления дела в суд обвиняемый подписал контракт с министерством обороны и отправился в зону СВО. В связи с этим производство по делу было приостановлено.

Позже суд получил ходатайство от командира воинской части, в котором сообщалось, что военнослужащий награждён государственной медалью «За храбрость» II степени. Командование также просило применить положения статьи 78.1 УК РФ.

Суд, выслушав стороны, принял доводы командования и защитников, после чего прекратил уголовное преследование.