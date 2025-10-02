В Москве увеличили штрафы за нарушение правил выгула и содержания собак

Согласно подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным закону, за появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, а также выгул животных рядом со школами, детскими садами и медицинскими учреждениями на граждан накладываются штрафы в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — 5−15 тыс. рублей, для юридических лиц — 15−30 тыс. рублей.