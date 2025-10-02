Суд отказал жене экс-мэра Сочи в иске к Минфину и МВД

Ранее Тверской суд Москвы не стал рассматривать требование жены экс-мэра к ответчикам с требованием погасить за нее проценты по арестованному кредиту. Дело было передано по подсудности в Замоскворецкий райсуд. Такое решение было принято, поскольку изначально иск был заявлен к Минфину, но, согласно постановлению пленума Верховного суда РФ, ответчиком должно быть МВД, так как вред, по мнению истца, причинен именно его сотрудниками. В итоге суд определил ответчиком МВД и передал дело по подсудности.