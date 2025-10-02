Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек

Врач Тен рассказала, что косточки абрикосов содержат опасное вещество амигдалин.

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ядра абрикосовых косточек содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту, поэтому их употребление может быть опасно для здоровья, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Никогда не ешьте ядра из абрикосовых косточек. Они содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту. Их систематическое употребление опасно для здоровья», — сказала Тен.

По словам врача, с осторожностью необходимо употреблять и сушеные абрикосы, из-за высокой концентрации сахара в их составе рекомендуется строго ограничивать количество этих фруктов в рационе людям с диабетом или на низкоуглеводной диете.

«Также курагу часто обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей», — добавила Тен.