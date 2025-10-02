Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невролог назвала продукты, которые помогут вам быстрее засыпать

Невролог Черепанова: бананы помогают быстрее засыпать благодаря мелатонину.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы хорошо спать, важно не только создать комфортные условия для отдыха, но и правильно питаться. Некоторые продукты помогают быстрее заснуть, благодаря своим природным свойствам. Невролог Анна Черепанова назвала KP.RU топ продуктов, которые могут улучшить качество сна.

— Молоко. Стакан теплого молока на ночь — известное средство для засыпания. И не просто так! Молоко — один из источников мелатонина, а также триптофана, который повышает концентрацию мелатонина и серотонина и помогает легче заснуть, — отметила медик.

Некоторые другие продукты, такие как жирная рыба (лосось и тунец), вишня и кукуруза, также содержат вещества, которые поддерживают нормальную выработку гормонов сна, улучшая качество ночного отдыха.

— Бананы содержат мелатонин, триптофан, витамин B6 и магний, которые способствуют выработке серотонина и помогают заснуть. В неспелых содержится больше мелатонина, — добавила врач.

Кроме того, в этот список входят фисташки, которые богаты витамином B6, способствующим превращению триптофана в мелатонин.