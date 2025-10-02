Невролог назвала продукты, которые помогут вам быстрее засыпать

Чтобы хорошо спать, важно не только создать комфортные условия для отдыха, но и правильно питаться. Некоторые продукты помогают быстрее заснуть, благодаря своим природным свойствам. Невролог Анна Черепанова назвала KP.RU топ продуктов, которые могут улучшить качество сна.
— Молоко. Стакан теплого молока на ночь — известное средство для засыпания. И не просто так! Молоко — один из источников мелатонина, а также триптофана, который повышает концентрацию мелатонина и серотонина и помогает легче заснуть, — отметила медик.
Некоторые другие продукты, такие как жирная рыба (лосось и тунец), вишня и кукуруза, также содержат вещества, которые поддерживают нормальную выработку гормонов сна, улучшая качество ночного отдыха.
— Бананы содержат мелатонин, триптофан, витамин B6 и магний, которые способствуют выработке серотонина и помогают заснуть. В неспелых содержится больше мелатонина, — добавила врач.
Кроме того, в этот список входят фисташки, которые богаты витамином B6, способствующим превращению триптофана в мелатонин.