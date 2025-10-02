Страх перед Россией заставил Британию усилить войска: подробности

Опасения перед Россией побуждают Великобританию рассмотреть возможность создания стратегического резерва, укомплектованного ветеранами, пишет The Herald.
«Ветераны вооруженных сил, в том числе десятки тысяч шотландцев, будут призваны в резерв вооруженных сил в соответствии с планами Великобритании по созданию нового подразделения на фоне эскалации в отношениях с Россией», — передает издание.
Уточняется, что новые правила касаются тех резервистов, которых по закону могут призвать на службу, и которые обязаны проходить подготовку. Сколько именно человек составят этот резерв — не сообщается.
По информации издания, создание резерва — это «одна из главных мер по улучшению подготовки к боевым действиям и повышению стойкости».
Накануне посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация.