Страх перед Россией заставил Британию усилить войска: подробности

DM: в Британии идёт мобилизация ветеранов из-за страха перед РФ.

Источник: Комсомольская правда

Опасения перед Россией побуждают Великобританию рассмотреть возможность создания стратегического резерва, укомплектованного ветеранами, пишет The Herald.

«Ветераны вооруженных сил, в том числе десятки тысяч шотландцев, будут призваны в резерв вооруженных сил в соответствии с планами Великобритании по созданию нового подразделения на фоне эскалации в отношениях с Россией», — передает издание.

Уточняется, что новые правила касаются тех резервистов, которых по закону могут призвать на службу, и которые обязаны проходить подготовку. Сколько именно человек составят этот резерв — не сообщается.

По информации издания, создание резерва — это «одна из главных мер по улучшению подготовки к боевым действиям и повышению стойкости».

Накануне посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация.