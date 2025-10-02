Ремонт дорог по нацпроекту заканчивается в Амурске

Подрядные организации завершают дорожный ремонт в Амурске — работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году под реконструкцию попали четыре участка проезжей части общей протяжённостью более 2,5 километров.
По информации регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, обновление дорог в Амурске и Советской Гавани по президентскому нацпроекту стал возможен благодаря поручению губернатора Дмитрия Демешина. Отметим, что данные населённые пункты в план были включены впервые. Так, Амурск на обновление транспортной инфраструктуры получил более 71 миллиона рублей.
Наиболее значимый объект ремонта — проспект Мира. Рабочие сейчас трудятся на двух участках этой улицы, общая протяжённость которых составляет около полутора километров. Так, промежуток от транспортного кольца до пересечения с улицей Пионерской приводится в порядок при участии частного инвестора — Амурского ГМК компании «Полиметалл».
— Дорожники выполнили замену бордюрного камня, подготовили основание для укладки асфальта, обустроили два пешеходных перехода, установили искусственные неровности. Кроме того, при съезде на кольцо проводится расширение проезжей части с целью разделения транспортных потоков и снижения аварийности. Работы планируется завершить к концу октября, — уточнили в краевом Минтрансе.
В то же время ведутся работы на Октябрьском проспекте — специалисты сейчас занимаются восстановлением благоустройства. Ранее подрядчик обновил покрытие проезжей части на участке в один километр, смонтировал «лежачего полицейского». Кроме того, асфальт обновили на кольцевой развязке — там же уже нанесена новая дорожная разметка.
Отметим, что Амурск включён в план дорожных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и на будущий год. Так, в 2026 году там отремонтируют шесть участков автомобильных дорог на протяжении 5,8 километров. Сейчас городская администрация занимается поисками подрядчиков, которые готовы взяться за реконструкцию.