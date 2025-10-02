Ремонт дорог по нацпроекту заканчивается в Амурске

Отметим, что Амурск включён в план дорожных работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и на будущий год. Так, в 2026 году там отремонтируют шесть участков автомобильных дорог на протяжении 5,8 километров. Сейчас городская администрация занимается поисками подрядчиков, которые готовы взяться за реконструкцию.