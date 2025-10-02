Франция задержала двух членов экипажа танкера, оставленного у берегов

Французские власти задержали двух членов экипажа танкера Boracay, следовавшего под флагом Бенина — корабль часто приписывают к якобы «теневому флоту» России. Об этом в четверг, 2 сентября, сообщили в BFMTV.
Речь идет о капитане судна, а также его помощнике. Танкер стоял у берегов Франции, членов команды на данный момент допрашивают в морской жандармерии.
Причиной задержания стало расследование, которое проводит прокуратура французского Бреста. Специалисты проверяют танкер, стоящий на якоре у Сен-Назера, на предмет нарушения морского права.
Подробности о задержанных не раскрываются, уточнили на телеканале.
Днем ранее Военно-морские силы (ВМС) Израиля также перехватили несколько судов из «Флотилии стойкости» — теперь корабли направляются в один израильских портов.
Кроме того, 30 сентября представители Военно-морских сил Швеции поднялись на борт грузового судна «Михаил Дудин», который шел из Санкт-Петербурга, и поговорили с его экипажем. Корабль якобы бесконтрольно двигался и дрейфовал на север, а затем встал на якорь.